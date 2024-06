Corso Alta formazione sulla violenza domestica e di genere al Fatebenefratelli Il settimo appuntamento presso l'ospedale del rione Ferrovia di Benevento

Nel pomeriggio di lunedì 10 giugno ore dalle 15 alle 18, presso l’auditorium dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento si terrà il settimo incontro formativo del “Corso di Alta formazione sulla violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili” promosso dalla Procura della Repubblica di Benevento e dagli enti del “Tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e di violenza di genere” in collaborazione con il progetto "Luana. Prevenzione della violenza e Empowerment", coordinato dalla Coop EVA.

L’incontro formativo verterà sulla tematica della 'vittimizzazione'. All’interno di questa cornice si affronteranno le questioni relative ai percorsi possibili per la vittima, alla vittimizzazione secondaria, all’accoglienza delle vittime con particolare riferimento a quelle di traffico di esseri umani, alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale e lavorativo

L’incontro, dopo il saluto del Padre Superiore Fra Lorenzo Gamos, verrà introdotto e coordinato da Maria Giuseppa Colatruglio, psicologa del servizio di psicologia clinica del Fatebenefratelli.

Le relazioni saranno tenute da Concetta Gallo, psicologa psicoterapeuta, responsabile di Aisha, Casa per donne vittime di tratta che parlerà di accoglienza e percorsi delle vittime di tratta, da a Gina Troisi, psicologa psicoterapeuta, ricercatrice presso l'Unifortunato (psicologia clinica) e presso la Federico II (Human mind and gender studies) che interverrà sul fenomeno della vittimizzazione e sui percorsi di inclusione e intervento per donne rifugiate vittime di violenza: l'esperienza del progetto MIA e da Cristiana Scoppa, giornalista responsabile ufficio stampa e comunicazione della coop EVA, con esperienza prevalente con organizzazioni e associazioni di donne con un intervento sulla comunicazione della violenza e sulla verità e fiducia che la deve contraddistinguere.

Carmen Festa, psicologa, referente dello Spazio Ascolto e accoglienza vittime vulnerabili della Procura, Coop E.V.A., illustrerà i risultati del Questionario sulla violenza di genere e domestica, realizzato e compilato dagli studenti agli studenti degli istituti scolatici Liceo Statale G. Guacci di Benevento, ITI Lucarelli di Benevento, Liceo Classico De La Salle di Benevento, Istituto di istruzione superiore “Fragola” Faicchio-Castelvenere, IIS Alfonso Maria de Liguori di Sant’Agata dei Goti, IIS Medi-Livatino di San Bartolomeo in Galdo e San Marco dei Cavoti e La Tecnica nell’ambito dei Laboratori con gli istituti scolatici che hanno aderito e partecipato alle attività formative del Corso. La metodologia formativa adottata prevede momenti di confronto dopo ogni intervento con il coinvolgimento diretto dei partecipanti.