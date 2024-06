Il panino di Pisillo al Tribeca Festival: lo ha voluto De Niro in persona L'attore è notoriamente un fan dei panini di Pisillo, e ha chiesto fosse presente al festivak

Ci sarà anche il montesarchiese Carmelo “Pisillo” Nazzaro in gara al Tribeca Festival, fondato (anche) dall'attore Robert De Niro.

Il motivo? In occasione del Film Festival ideato dopo gli attentati dall'Undici Settembre ci sarà un contest tra le paninoteche, i locali, i pub che hanno dedicato un panino a Robert, il panino “De Niro” appunto.

La curiosità? Nelle tre paninoteche che Carmelo ha a New York non c''è alcun panino dedicato a De Niro. Ma essendo l'attore un cliente che apprezza particolarmente i panini di Pisillo (ha anche voluto conoscerlo personalmente) ha chiesto che partecipasse al contest, facendo inviare un invito ufficiale dalla sua segreteria.

Con Carmelo che con la sua proverbiale ironia aggiunge: “La segreteria,a fine telefonata mi ha passato De Niro,che mi ha detto (vu giur uagliu')...Pisi' vir i veni'...perché io ho fatto "C'era una volta in America" e tu dovrai fare "Ci sarà Pisillo in America...per sempre”. Ovviamente scherzando, ma di fatto domenica 16 giugno ci sarà anche Robert in giuria.