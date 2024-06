La Via Micaelica dall'Arco di Traiano alle Bolle della Malvizza Questo pomeriggio al Museo del Sannio l'interessante convegno

Un viaggio multimediale alla scoperta della misteriosa e leggendaria Via Micaelica, nelle sue prime tappe da Benevento alla Malvizza, lungo tratturi, vie consolari romane e cammini francigeni millenari. Una ricostruzione itinerante del viaggio sacro, come esperienza totalizzante, rito di passaggio e metafora della vita stessa.

Sono i temi al centro dell'incontro in programma questo pomeriggio dalle ore 16:00, presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio. Un convegno dal titolo "La Via Micaelica dall'Arco di Traiano alle Bolle della Malvizza", organizzato dal Rotary Club di Benevento in collaborazione con la Provincia di Benevento ed altre associazioni: Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Delegazione Benevento, wwf sannio, CAI sez. di Benevento, ASD "La Dormiente", ASD "Magà", Well Wind.

Ne discuteranno:

- Raffaele Pilla, Farmacista, Pilota di Droni e Videomaker

- Claudia Filangieri, Erborista, Istruttore e Presidente ASD Camminatori Sportivi Magà Benevento

- Anna Rita Zagarese, Direttivo ASD Camminatori Sportivi Magà Benevento

- Cesare Mucci, Studioso di Storia Beneventana

- Nicola Matarazzo, Presidente ASD La Dormiente

- Camillo Campolongo, Presidente WWF Sannio

- Vilma Tarantino, Vice Presidente Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione Benevento

- Bruno Iadaresta, Associazione Familiare “Il Veliero”, Napoli

- Francesco Santosuosso, Magistrato

- Marcello Rotili, Referente Scientifico Museo del Sannio.

L'evento sarà moderato da Luigi Marino, Segretario Rotary Club di Benevento.

Ad aprire l'evento i slauti di Nino Lombardi, Presidente della Provincia; Francesco Boffa, Presidente Rotary Club di Benevento; Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura, Comune di Benevento; Riccardo Derna, Coordinatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Delegazione Benevento.