Acli: corsi di italiano per stranieri anche in estate Lezioni presso la sede di via Flora

Dopo il successo della sessione dell'ultimo anno, riprendono anche in estate i corsi di italiano per stranieri “L’italiano che mi serve” organizzati dalle Acli provinciali di Benevento in collaborazione con Simposio Immigrati. Le lezioni si svolgeranno come sempre presso la sede di via Flora 31 ogni martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30, divisi così per livelli: A1, A2 e B1. Il corso è gratuito e aperto a tutti, previo tesseramento all’associazione, e rappresenta un primo importante passo per coloro i quali vorranno iscriversi agli esami di cittadinanza CILS B1 che si effettuano presso la sede delle Acli di Benevento in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena. Le attività formative saranno supportate da Chiara Santarcangelo dei Giovani delle Acli in sinergia con la coordinatrice Acli Colf Stefania Ciullo. Per saperne di più è possibile contattare il 3311336068 o recarsi presso la sede delle Acli.