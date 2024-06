Tutela ambiente: premiata la Scuola dell'infanzia San Vito di Benevento Il plauso del sindaco Mastella per il riconoscimento assegnato dall'osservatorio regionale rifiuti

"Complimenti all'Istituto comprensivo Bosco Lucarelli che con la scuola dell’infanzia di San Vito (Colletti Verdi 5 anni ) è risultato l'unico vincitore nella provincia di Benevento riuscendo a vincere una borsa di studio per un valore di euro 2.000,00 assegnata dall'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti", lo dice in una nota il Sindaco Clemente Mastella.

"I ragazzi sono stati straordinari nel confrontarsi, con originalità e competenza con il tema della tutela dell'ambiente. Mi congratulo con il dirigente scolastico Domenico Zerella e con il corpo docente per questo pregevole risultati educativo e formativo".