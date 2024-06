Croce Rossa Campania rieletto presidente il sannita Stefano Tangredi "Orgoglioso perché siamo riusciti a creare le condizioni per una Campania veramente unita"

Domenica 16 giugno tutti i presidenti di Croce Rossa della Campania si sono recati alle urne per votare il presidente regionale ed è stato confermato Stefano Tangredi alla guida della Croce Rossa regionale. Una consultazione dal risultato scontato considerata la presenza di una sola lista, che ha portato all’elezione dei Consiglieri Mariarosaria Perreca, Marianna Ferrara, Carlo Negri e Shafna Fernando, rappresentante dei giovani. “Sono felice per la rielezione - ha dichiarato Stefano Tangredi - ma sono soprattutto orgoglioso perché siamo riusciti a creare le condizioni per una Campania veramente unita. Non è stato facile, né scontato arrivare qui, oggi, con una sola lista in campo. Auguri ai consiglieri riconfermati e benvenuta alla nuova entrata Shafna”. Premiato dunque il lavoro degli ultimi quattro anni, in cui la Croce Rossa regionale ha sostenuto la crescita dei propri comitati territoriali. Tra gli obiettivi del nuovo Consiglio Direttivo la creazione di una scuola regionale di formazione, la raccolta del sangue e lo sviluppo di un ufficio per la progettazione sociale. Agli auguri di tutti i presidenti di Comitato si aggiungono anche le felicitazioni di Giovanni De Michele, presidente di Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento: “Per noi è un grande onore avere Stefano come Presidente Regionale. La riconferma e, soprattutto, la presenza di una sola lista per le elezioni sono la cartina di tornasole del suo operato. Ha saputo unire e far confluire tutte le forze in un’unica direzione. Auguri a lui e al nuovo consiglio. Ad maiora”.