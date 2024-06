Pronto soccorso di Sant'Agata attivo solo di giorno: dalle 8 alle ore 18 Dal 20 giugno orari ridotti al Sant'Alfonso Maria de' Liguori per la carenza di personale

Si era provato a scongiurare l'eventualità con manifestazioni, assemblee e riunioni e risale solo a qualche settimana fa l'ultima rassicurazione. Invece il Pronto soccorso di Sant'Agata de' Goti ora sarà disponibile solo nelle ore diurne. Ad annunciarlo la stessa azienda ospedaliera San Pio di Benevento che comunica una "temporanea modifica all'orario accesso al Pronto Soccorso".

"Come da informativa inviata alle Istituzioni competenti della Regione Campania, Sig. Prefetto e Sig. Sindaco di Benevento, Sig. Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Questura di Benevento, Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento, Direzione Generale della Asl di Benevento e Centrale Operativa 118: si comunica che – per le ragioni logistiche ampiamente illustrate dalla Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento alle succitate Autorità per gli adempimenti di competenza – l’orario di accettazione dei pazienti al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti sarà limitato, temporaneamente a partire dal 20-06-2024 e fino al reperimento di nuovo personale, alle sole ore diurne, più precisamente dalle ore 8,00 alle ore 18,00".