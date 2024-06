Benevento: in estate più collegamenti bus con Roma, Bari, Torino e Milano Potenziamento delle tratte con Flixbus

Per l’estate, FlixBus potenzia i collegamenti con la Campania focalizzandosi tanto sulle aree costiere quanto all’entroterra, e quindi anche a Benevento e al Sannio. Ciò riflette la volontà della società di facilitare la conoscenza del territorio supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, basato sull’uso di mezzi di trasporto collettivi.

Per tutta l’estate Benevento sarà collegata, ad esempio, con Roma fino a 42 volte a settimana e con Bari fino a 21, mentre sul lungo raggio il capoluogo del Sannio sarà raggiungibile da città come Milano e Torino fino a sette volte a settimana, anche con collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi. FlixBus collegherà la città fino a sette volte a settimana anche con l’aeroporto di Roma Fiumicino, con la possibilità di facilitare l’arrivo in città di chi raggiungerà l’Italia da oltreoceano.

Questo potenziamento delle tratte con Benevento riflette la volontà, da parte di FlixBus, di contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, che il dibattito pubblico ha riconosciuto come possibili hub di sviluppo per stili di vita più sostenibili.

Con il rafforzamento dei collegamenti estivi, salgono a oltre 20 le città della Campania raggiungibili a bordo degli autobus verdi. Di queste, 10 (circa il 50%) sono comuni con meno di 20.000 abitanti: garantendo collegamenti anche con diversi centri minori, FlixBus intende facilitare gli spostamenti delle persone verso località meno facilmente raggiungibili dalle altre regioni.

«Crediamo che un’offerta di mobilità collettiva efficiente e capillare possa coniugare al meglio l’esigenza di sostenibilità con quella di economicità, oltre a contribuire a creare opportunità per lo sviluppo turistico del territorio», ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia. «Anche per questa estate, oltre ad aumentare la frequenza dei collegamenti sulle rotte nazionali più note e battute, abbiamo voluto valorizzare località meno conosciute del nostro bellissimo Paese. La varietà del nostro patrimonio è una ricchezza inestimabile, e riteniamo fondamentale facilitare l’accesso anche a centri meno frequentati. In questo modo possiamo contribuire a mettere in luce le particolarità del territorio incentivando forme di viaggio rispettose dell’ambiente, con la possibilità di generare un indotto per le economie locali e incoraggiare un approccio alla scoperta dei luoghi di cui possano beneficiare anche le comunità di destinazione», ha aggiunto Incondi.