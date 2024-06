Il 22 e 23 giugno nel Sannio "Le streghe al Volante", tra passione e sociale Il programma della manifestazione organizzata dall'A.S.A.S. di Benevento che raccoglierà anche fondi

Sono in via di ultimazione i preparativi per la 13^ edizione de "Le streghe al Volante" organizzata dall'A.S.A.S. di Benevento, diretto da Lidia Cavuoto ed Antonio Giangregorio. La manifestazione, divenuta negli anni fiore all’occhiello dello storico club della città delle streghe, si terrà il 22 e 23 giugno e permetterà all’A.S.A.S. di concorrere al rinomato Trofeo Marco Polo A.S.I.

Ancora una volta impegno, tenacia, passione e dedizione hanno caratterizzato l’intero processo organizzativo di questo importante evento, che ha sinora permesso al club di aggiudicarsi 5 Manovelle d'oro oltre a premi speciali ASI.

E nell’ottica di continuare questo percorso ricco di successi, l’A.S.A.S. anche per l'edizione 2024 non ha lasciato nulla al caso, curando minuziosamente ogni dettaglio dell’evento ponendosi il triplice obiettivo di valorizzare i veicoli in mostra, garantire una cordiale ospitalità agli equipaggi partecipanti, dare rilevo alle bellezze del nostro territorio.

Oltre 50 equipaggi, provenienti da tutta l’Italia, si sono prenotati per trascorrere uno spensierato fine settimana nell’accogliente terra sannita. Con l’orgoglio che contraddistingue ogni proprietario di un veicolo d’epoca, ciascun partecipante metterà in mostra il suo prestigioso veicolo tanto da creare un vero e proprio “museo itinerante”.

Il programma

A partire dalle 15 di sabato 22 Giugno in piazza IV Novembre a Benevento, sarà possibile ammirare in mostra gli equipaggi provenienti da tutta Italia. Seguiranno un’interessante visita guidata al Museo Diocesano presso il Duomo di Benevento e una piacevole passeggiata alla scoperta dei vicoli stregati di Benevento, quest’ultima allietata da rappresentazioni teatrali e musicali. Alle ore 22,00 un emozionante intervento dell’astronomo Antonio Pepe porterà il pubblico in viaggio nello spazio “dall’Arco alle Stelle”.

Giornata carica di eventi anche quella di domenica 23 Giugno: si inizierà con la visita all’Hortus Conclusus per ammirare le opere bronzee di Mimmo Paladino per poi proseguire con un percorso d'arte presso la Rocca dei Rettori con la presentazione dell’opera ispirata alla manifestazione a cura dell'artista Elena Rubino.

Sarà poi Luca Loiacono, speaker ufficiale dell'A.S.I., a presentare le vetture in passerella.

Ad impreziosire " Le streghe al volante" anche la cucina sannita con prodotti tipici locali.

L’evento si concluderà con la premiazione degli equipaggi accompagnata da esibizioni di danze tradizionali a cura di Selena Sacco di Anima Meridionale.

Anche la solidarietà caratterizzerà l'edizione 2024 de "Le streghe al volante": il club autorizzato dai genitori si è reso disponibile ad effettuare una raccolta fondi in favore di Valeria, la ragazza di 16 anni rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale verificatosi a San Marco dei Cavoti (BN). I fondi raccolti serviranno per fare fronte alle costose cure di cui Valeria ha bisogno.