Avellino e Benevento candidate "Capitale Italiana del Volontariato 2025" Oggi la conferenza di presentazione dell'iniziativa del CSV Irpinia Sannio ETS

In vista della presentazione della candidatura di Avellino e Benevento a Capitale Italiana del Volontariato 2025, il CSV Irpinia Sannio ETS organizza una conferenza stampa per la giornata di mercoledì 26 giugno ore 17 presso la Sala Consiliare di Benevento-Rocca dei Rettori in Piazza Castello. Sarà presente il presidente del CSV Irpinia Sannio ETS Raffaele Amore che illustrerà l'iter della candidatura che il Centro Servizi per il Volontariato di Irpinia e Sannio presenterà in risposta al Bando pubblicato da CSVnet, ente che ogni anno rilascia il titolo di Capitale Italiana del Volontariato in partenariato con il Forum Nazionale del Terzo Settore e la Caritas Italiana.