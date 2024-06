Rinnovate le cariche dei consulenti del lavoro: Testa confermato presidente Rinnovato il consiglio provinciale dei consulenti di Benevento per il triennio 2024-2027

Rinnovate le cariche istituzionali del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e del Collegio dei Revisori dei Conti di Benevento per il triennio 2024-2027.

Le elezioni del 20 giugno 2024 hanno visto confermare Vincenzo Testa nel ruolo di Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Benevento. A lui si affiancano Arturo Aulino come segretario, Paolo Costanzo come tesoriere e Lisa Cannella, Claudio Fodarella, Laura Forgione e Jenny Pica come consiglieri.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente eletto è Pio Grasso coadiuvato dai revisori Gianfranco Pinto e Giovanna De Maria.

Vincenzo Testa ha voluto ringraziare per la rinnovata fiducia che gli è stata accordata, sottolineando il lavoro svolto negli anni precedenti e i risultati ottenuti. Tra gli obiettivi del nuovo Consiglio Provinciale vi è quello di promuovere il rispetto dell’etica professionale, delle normative in materia di lavoro nonché di favorire la collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio per sostenere lo sviluppo economico e sociale della provincia di Benevento.

“Sono entusiasta - ha dichiarato Testa - di poter contare su un Consiglio composto da colleghi competenti e determinati a contribuire, in modo significativo, al benessere della categoria e dell'intera comunità locale. Potenzieremo l’azione di contrasto all'esercizio abusivo della professione, riproporremo il progetto “generazione legalità” presso gli Istituti Superiori e l’Università. Ogni nostra attività istituzionale sarà finalizzata a favorire lo sviluppo di un mercato del lavoro locale ispirato all’etica del lavoro con particolare riguardo al tema della sicurezza”.