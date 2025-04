Cocaina gettata da finestrino auto, assolta una 30enne: non ha commesso il fatto Benevento. La sentenza del giudice Palmieri

Assolta per non aver commesso il fatto. E' quanto deciso dal giudice Gelsomina Palmieri, al termine del processo, per Sara De Ieso (avvocato Luca Russo), 30 anni, di Benevento, accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'imputazione era relativa ad un episodio accaduto nel gennaio 2023, per il quale un 34enne è stato condannato con rito abbreviato, in via definitiva, a 3 anni e 6 mesi. I due erano ina una Punto che i carabinieri avevano fermato alla località Sferracavallo, sequestrando 133 grammi di cocaina che erano stati gettati dal finestrino dell'auto; droga di cui l'allora 32enne, durante la convalida, aveva rivendicato l'uso personale.