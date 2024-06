Festeggiamenti Madonna delle Grazie: il dispositivo per il traffico Dalle 17 del 27 giugno fino a fine manifestazione

In occasione dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie (a partire dal 30 giugno e fino al giorno 3 luglio 2024) vigerà il seguente dispositivo traffico: chiusura al traffico veicolare di via Posillipo, via Torre della Catena (da incrocio viale San Lorenzo a incrocio via Parrocchia Nuova), Rotonda Ponte Tibaldi svincolo Torre della Catena, viale San Lorenzo, corso Dante (compresa strada parallela dai civici 1 a 21), via Agilulfo, via Pedicini, corso Garibaldi (da piazza Pacca a piazza Duomo), via Nuova Calore;

Resteranno chiuse al traffico veicolare piazza Risorgimento dalle ore 17 del 27 giugno fino a fine manifestazione e via Perasso dalle ore 17 alle ore 1 nei giorni 30 giugno, 1-2-3 luglio, con deviazione del traffico su via XXIV maggio.

Divieto di sosta e fermata dalle ore 07:00 del 30 giugno a fine manifestazione su ambo i lati di via Posillipo, corso Dante, via Torre della Catena (dall'incrocio con viale San Lorenzo all'incrocio con via Appio Claudio), corso Garibaldi (fino all'incrocio con corso Vittorio Emanuele, via Nuova Calore, via Appio Claudio, via Appia Antica, viale San Lorenzo, via Vittime di Nassiriya (lato adiacente al fiume) e corso Vittorio Emanuele; divieto di sosta e fermata, per l'allocazione delle giostre, a piazza Risorgimento dalle ore 17:00 del 27 giugno alle ore 22:00 del giorno 4 luglio, mentre nell'area esterna lato parcheggio per i mezzi autorizzati dal Suap per l'allocazione di banchi e strutture.

Per l'accensione dei tradizionale fuochi pirotecnici chiusura al traffico e divieto di sosta e fermata in via Vittime di Nassiriya (tratto via del Pomerio-via Tiengo, ingresso Megaparcheggio) dalle 10:00 alle 13:00 del 2 luglio e della 16:00 del 3 luglio fino al termine dello spettacolo pirotecnico.

Per consentire la sosta dei mezzi degli ambulanti divieto di sosta e fermata su piazzale Catullo dalle 07:00 del 29 giugno a fine manifestazione. Sarà inoltre disattivato il semaforo sul ponte Vanvitelli negli orari di chiusura al transito. Il controviale San Lorenzo (numeri civici dispari) e piazza San Lorenzo saranno riservati alla sosta dei residenti di viale San Lorenzo, mentre i residenti di via Nuova Calore potranno sostare in spazi riservati a piazza Cardinal Pacca. Disposto poi l' obbligo di tenere libero il marciapiede da ogni ingombro e di lasciare libero il varco di accesso all'area di cantiere Iti "Lucarelli", con accesso da via Posillipo.