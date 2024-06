Lavori Rfi: limitazioni ai treni su linea Roma - Caserta/Benevento Per lavori di potenziamento strutturale

- Dal 28 al 30 giugno 2024, per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di COLLEFERRO e Ciampino. Inoltre, dalle ore 9:40 alle ore 12:20 di sabato 29 giugno e dalle ore 10:15 alle ore 12:30 di domenica 30 giugno la circolazione ferroviaria è sospesa anche tra Roma Termini e Ciampino. Le modifiche alla circolazione dei treni possono avvenire anche prima o dopo l'orario programmato dei lavori. I treni coinvolti saranno i seguenti: I treni Intercity 703-704 della linea Roma-Bari, l'Intercity 710 Taranto - Roma e l'Intercity Notte 789 Roma-Lecce subiranno variazioni di fermate e orario. Per i treni IC 703 Roma - Bari e IC 704 Bari - Roma è previsto un servizio sostitutivo con bus tra Anagni - Caserta con fermate a Frosinone, Cassino e Vairano;

I treni regionali della linea Roma-COLLEFERRO-Frosinone-Cassino potrebbero essere cancellati o limitati. È previsto un servizio bus tra Ciampino-Zagarolo, Ciampino-Valmontone, Ciampino-Tor Vergata e tra Ciampino-COLLEFERRO. Alcuni bus arriveranno fino a Roma Termini e Frosinone/Cassino. Inoltre, sarà incrementata l'offerta ferroviaria tra le stazioni di Ciampino-Roma Termini e COLLEFERRO-Cassino. Alcuni treni regionali delle linee Roma - Albano, Roma - Frascati, Roma - Velletri subiranno cancellazioni, variazioni di orario e limitazioni. Previsto servizio bus sulle tratte coinvolte; Alcuni treni regionali della linea Roma - Isernia subiranno cancellazioni. Previsto un servizio bus tra Roma e Campobasso; Alcuni treni regionali della linea Roma - Caserta/Benevento subiranno limitazioni.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.