Esame di maturità a 77 anni: da San Bartolomeo in Galdo la storia di Antonio L'esperienza raccontata in diretta alla trasmissione di Radio 2 i Lunatici

Non è mai troppo tardi... è stato sicuramente il motto che ha guidato Antonio da San Bartolomeo in Galdo che a 77 anni ha realizzato il sogno di prendere il diploma. Una storia singolare lanciata agli onori della cronaca al programma “I Lunatici” su Rai Radio2 (in onda da mezzanotte alle 3 del mattino).

“Ciao, sono Antonio e chiamo da San Bartolomeo in Galdo in provincia di Benevento. Ho appena sostenuto oggi l’esame orale di maturità: ho la bellezza di 77 anni”, ha esordito così in collegamento telefonico con la trasmissione un emozionato ascoltatore ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Una vita di lavoro nell’agricoltura, il signor Antonio ha spiegato: “Rimettermi a studiare era un sogno da ragazzo. Quando ho dovuto interrompere gli studi dopo le medie, venendo da una famiglia di agricoltori piuttosto povera, ci sono rimasto male. È rimasto un sogno che ho potuto realizzare da pensionato, quando lasciando l’azienda ai miei figli ho potuto frequentare questo corso con ottimi risultati. Pensate che oggi ho avuto la commissione che si è messa a piangere”, ha raccontato. “Nella mia classe eravamo in 15, io ero il portabandiera con 77 anni. C’erano studenti dai 21 a 45 anni, una classe di adulti. Mi sono trovato benissimo, perché ero in mezzo ai giovani e ho appreso molto dalla scuola. Forse ho anche lasciato qualcosina, perché con l’esperienza, in una vita di lavoro, se ne acquisisce tanta”.