Benevento Città Spettacolo dal 26 al 31 agosto: c'è Stefano De Martino “Lingue Rinascenti” il tema della 46esima edizione del festival diretto da Renato Giordano

Torna dal 26 al 31 agosto, con una ricca programmazione di spettacoli, musica, teatro, danza e incontri culturali, a 46^ edizione di “Benevento Città Spettacolo”, il festival storico che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento culturale per l’intero territorio campano.

Lo annunciano il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, il presidente ed il direttore di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci e Renato Giordano.

La kermesse organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo, e finanziata dalla Regione Campania, per l’edizione 2025 declinerà il tema “Lingue Rinascenti”: un invito a riscoprire il valore della parola, dei linguaggi e delle espressioni artistiche che sanno rigenerarsi, adattarsi e parlare al presente pur conservando la propria radice profonda. La volontà di celebrare la vitalità delle lingue e la loro capacità di evolversi, adattarsi e quindi "rinascere" attraverso tradizionali e nuove forme di espressione artistica.

E' questo l'imput del direttore artistico Giordano.

«Benevento Città Spettacolo è una delle manifestazioni culturali più identitarie del nostro territorio – dichiara il sindaco Mastella - e ogni anno rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare il nostro patrimonio, ospitare artisti di rilievo nazionale e internazionale, e rafforzare il legame tra la città e la cultura».

L’organizzazione del Festival informa che prossimamente saranno resi noti i primi appuntamenti della 46^ edizione e, contestualmente, nel giorno di ufficializzazione delle date il direttore, Renato Giordano, annuncia il primo grande appuntamento: il 27 agosto nella splendida cornice del Teatro Romano il grande protagonista sarà Stefano De Martino in “Meglio stasera – Summer Tour”. Conduttore, artista completo e volto tra i più amati dal pubblico italiano, De Martino sarà in scena con il suo stile ironico, elegante e inconfondibile. Un’occasione imperdibile per incontrare da vicino uno dei personaggi più brillanti e versatili dello spettacolo italiano.

Il logo della 46^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo - Lingue Rinascenti” è stato realizzato da Paola Serino.

Racchiuse in una forma che richiama un fumetto, simbolo universale del dialogo e della comunicazione, tre forme geometriche essenziali – una linea inclinata, un piccolo cerchio e un cerchio più grande – che si combinano per formare visivamente il numero 46, richiamando l’edizione del festival. Tuttavia, a un’osservazione più attenta, questo insieme può essere interpretato anche come una figura umana stilizzata in movimento: un corpo che si esprime, comunica, danza. È una rappresentazione astratta ma evocativa della dinamicità, dell’espressione artistica e della lingua della performance.