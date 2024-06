Consorzio Asi, il presidente Vessichelli nominato nella Giunta Ficei "Considerevole visibilità su scala nazionale al nostro Consorzio Asi"

Il presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli è stato nominato quale componente della Giunta Ficei (Federazione Italiana di Consorzi ed Enti di Industrializzazione). La nomina è avvenuta ieri a Roma, nella sede dell’organizzazione che riunisce e rappresenta i consorzi e gli enti per la promozione e lo sviluppo industriale d’Italia.

La Ficei coadiuva i Consorzi Industriali in tutte le attività mirate a favorire la promozione e lo sviluppo imprenditoriale. Nell’ambito di tali compiti si occupa della consulenza ed assistenza a ciascun ente associato nel settore tributario, amministrativo, dei contratti di lavoro, dell’organizzazione amministrativo contabile e dell’assistenza per tutti gli adempimenti che ciascun ente associato deve svolgere con gli interlocutori istituzionali.

“Ringrazio chi mi ha sostenuto per la presente nomina e tutti coloro che gravitano in Ficei per il nuovo incarico” ha commentato il Presidente Vessichelli che ha poi aggiunto: “Il mio impegno per il mandato appena avviato è di rappresentare le istanze delle aree interne della Campania al tavolo nazionale di Ficei, ma anche presso i competenti Ministeri.

L’attuale riconoscimento assegna una considerevole visibilità su scala nazionale al nostro Consorzio Asi, che va capitalizzata e che utilizzerò per portare all’attenzione degli altri consorzi industriali gli sforzi fatti in sinergia con le istituzioni territoriali per investire in politiche di sviluppo e green, nelle infrastrutture, nella recente approvazione del PRT, in best practice e sostegno alle imprese, oltre che per la ZES unica. Personalmente lavorerò per il potenziamento di enti come il nostro che sono funzionali alla crescita economica e sociale dei territori e non possono, perciò, essere ritenuti marginali nelle dinamiche di progresso”.