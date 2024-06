Pini abbattuti. "Con assoluzione i movimenti di lotta non sono stati sconfitti" De Iapinis del movimento Benevento città verde replica all'ex assessore all'Ambiente dopo sentenza

“Sono stati sconfitti i Movimenti di Lotta? No, certamente nessuno di noi è stato sconfitto, la lotta era giusto che si facesse”

Così in una nota Ambner de Iapinis, ex amministratore di Benevento e presidente del Movimento Benevento Città Verde che per mesi si è battuto per il no al taglio dei pini, replica all'ex assessore all'Ambiente che ieri sera aveva commentato la sentenza di assoluzione per un dirigente e un tecnico del Comune di Benevento al termine del processo sull'abbattimento di 12 alberi negli anni scorsi nella zona alta della città.

“Solo chi è nato e vissuto in questa città e l’ama, può capire – rimarca De Iapinis - . No, la città, i Movimenti di Lotta e la Procura della Repubblica hanno vinto, perché la strage di tutti gli alberi, prevista dalla delibera che ne decretava l’abbattimento, fu bloccata sul nascere, salvando così la bellezza di Viale degli Atlantici, la flora, la fauna e l’ossigeno di tutta la parte alta di Benevento. I Movimenti di lotta sarebbero, comunque, pronti a ricominciare per qualsiasi confronto, a difesa e per la salvaguardia del nostro territorio. La città capì ed ha capito”.