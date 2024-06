La lettera di un paziente: al Fatebenefratelli umanità e professionalità Un cittadino scrive ai vertici politici e sanitari esprimendo soddisfazione

“È molto più semplice comunicare notizie di malasanità, ma ho la necessità di esprimere un parere personale su una vicenda che mi ha visto protagonista. In un periodo in cui dove la sanità pubblica viene messa continuamente in discussione, mi sembra doveroso sottolineare l’impegno e la serietà di quanti fanno il loro dovere tutti i giorni con devozione e altruismo”.

E' quanto scrive un cittadino di Benevento in una lettera aperta inviata al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, al Sindaco di Benevento Clemente Mastella, al Superiore del Fatebenefratelli di Benevento Fra Lorenzo Antonio Gamos e alla direzione sanitaria del FBF.

“Sento il dovere di portare a conoscenza dell'opinione pubblica che esiste anche una sanità caratterizzata da una grande umanità grazie ad eccellenti professionalità. Personalmente ho potuto constatare tutto ciò nel reparto di Cardiologia del Fatebenefratelli di Benevento dove sono stato ricoverato in più occasioni per essere sottoposto ad accertamenti, e all'esito degli stessi, ad un piccolo seppur delicato intervento. E' una realtà di cui andare assai orgogliosi e vorrei per questo ringraziare innanzitutto il Primario del reparto il prof. Bruno Villari, dotato di capacità professionali indiscusse e al tempo stesso di una grandissima disponibilità, doti che fanno di lui un eccellente “Medico”; non da meno gli altri componenti della equipe cardiologica come il dott. Quirino Ciampi, bravo ad intuire la mia problematica e a tracciare la strada della risoluzione. A lui debbo una profonda riconoscenza ed ancora oggi continua a seguirmi con scrupolo e professionalità. Un pensiero particolare – scrive il cittadino nella sua lettera – lo rivolgo ai dott.ri Bruno Petruzziello e Mario De Franco, che con la loro sapienza ed empatia mi hanno aiutato a superare i momenti caratterizzati da paura ed incertezze, compresa anche la fase post – operatoria”.

“Continuate così a fare il vostro lavoro di medici encomiabile, sapendo che siete per i degenti un importante faro di speranza. Sono queste le ragioni che hanno indotto un paziente a ringraziare e ad evidenziare quanto di buono è stato fatto all’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento nel reparto di Cardiologia.