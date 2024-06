Benevento: a 93 anni torna a scuola per prendere il diploma La storia di Anna studentessa del CIPIA di Benevento

È una storia singolare quella che arriva da Benevento.

A raccontarla i vertici del CPIA il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di Benevento.

È la storia una donna che a 93 anni ha deciso di tornare sui libri per prendere il diploma.

La protagonista è la signora Anna, 93 anni, originaria di Canosa di Puglia, giunta a Benevento nel 1950, avendo sposato un sannita. In età giovanile il papà accortosi ben presto dello spirito fervido e curioso della figlia che riportava risultati brillanti in tutte le materie scolastiche, le aveva promesso di farle proseguire gli studi ma la guerra e alcune spiacevoli vicissitudini familiari sconvolsero i piani costringendola a fermarsi alla quinta elementare. Negli anni ha comunque conseguito il diploma di ‘taglio e cucito’ e poi, quando è diventata madre, ha seguito l’andamento scolastico dei figli con passione e in maniera zelante, con quella marcia e motivazione tipiche di chi nasce con un’insaziabile sete di apprendimento e, consapevole del potere della conoscenza, ha cura nel disciplinare i propri cari.

Ed ora, la signora Anna è la “studentessa” più adulta di tutto il CPIA di Benevento e rappresenta un prezioso punto di riferimento ed una stimolante fonte di ispirazione per Docenti e Studenti, oltre che una figura di fascino, simpatia e raffinatezza con il suo distintivo modo di relazionarsi, esprimersi e sorridere.

La Dirigente Antonella Gramazio, i Docenti Fiorella Grasso, Carmine Bozzella e Rosa di Meglio e tutto il personale del Cpia di Benevento la aspetta a settembre per un ulteriore percorso formativo (secondo periodo didattico) perché anche per il diploma non è mai troppo tardi.

Il CIPIA è una scuola straordinaria e ricca di opportunità: oltre ai corsi di alfabetizzazione che consentono agli stranieri, provenienti da ogni parte del mondo, di apprendere la lingua italiana e di conseguire la certificazione linguistica di livello A2, offre la possibilità di acquisire il Diploma Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione (ex licenza media) sia agli stranieri già in possesso del titolo appena citato, sia ai cittadini italiani di ogni età che, per motivi di varia natura, in passato hanno dovuto o voluto interrompere il percorso di studi.