Summer school 2024: dal 16 al 19 luglio esperienza unica per vivere Unisannio L'iniziativa gratuita dell'Università degli studi del Sannio

Dal 16 al 19 luglio 2024, l'Università degli Studi del Sannio apre le porte a chi vuole vivere un’esperienza universitaria nel campus urbano di Benevento. Le Summer School organizzate da Unisannio, totalmente gratuite, rappresentano un’opportunità straordinaria per esplorare l’offerta formativa dell’università e partecipare a attività didattiche pratiche ed esperienziali. I partecipanti potranno prendere parte a laboratori, visite tecniche e tour, vivendo per alcuni giorni a stretto contatto con docenti e studenti dell’ateneo. L’esperienza sarà arricchita da momenti di svago e aggregazione, favorendo la creazione di nuovi legami e l’approfondimento delle proprie passioni.

4 LE SCUOLE ESTIVE 2024 TRA CUI SCEGLIERE

- Summer School in Giurisprudenza: "Simulare un processo penale: il caso del Signor X”.

Gli studenti avranno l'opportunità di immergersi nel mondo del diritto attraverso la simulazione di un processo penale. L'attività prevede la ricostruzione di un caso giuridico, con ruoli specifici assegnati a ciascun partecipante, sotto la guida di esperti del settore legale.

- Summer School in Economia e Statistica: "Management skills, Data Science e Fintech”. Articolata in tre moduli, questa scuola estiva offrirà una panoramica su competenze manageriali, scienza dei dati e tecnologie finanziarie. Gli studenti parteciperanno a laboratori pratici e workshop per sviluppare competenze chiave nel management, nell'analisi dei dati e nelle applicazioni Fintech.

- Summer School in Scienze e Tecnologie:

- "Le Geo-Bio-Scienze per la tutela dell'ambiente e la conservazione della natura”.

Questo modulo esplorerà le interconnessioni tra geoscienze e bioscienze per la protezione ambientale. I partecipanti prenderanno parte a laboratori di analisi ambientale e a escursioni sul campo per studiare gli ecosistemi locali e le strategie di conservazione.

- "Nuove tecnologie per le bioscienze e la salute".

Gli studenti esploreranno le ultime innovazioni nelle bioscienze applicate alla salute, con focus su biotecnologie, bioinformatica e medicina personalizzata. Le attività includeranno laboratori di biologia molecolare e incontri con ricercatori.

- Summer School in Ingegneria Civile ed Energetica: "Laboratori di sostenibilità: Ambiente, Costruzioni, Energia". Questo programma, suddiviso in due moduli, offrirà una panoramica sulle soluzioni sostenibili in ingegneria civile ed energetica. Gli studenti parteciperanno a laboratori su materiali innovativi, tecniche di costruzione ecocompatibili e fonti di energia rinnovabile. Visite tecniche e workshop completano l'offerta formativa.

ISCRIZIONE

Gli interessati a partecipare devono compilare la domanda di ammissione online entro e non oltre il 7 luglio 2024 sul sito ufficiale dell’UNISANNIO: www.unisannio.it

Per ulteriori informazioni, si può di contattare l’ufficio orientamento scrivendo a orientamento@unisannio.it