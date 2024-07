Statale Telesina, il Comitato SoS 372 lancia un appello agli automobilisti Il presidente Bonelli: "Siate prudenti e quando partite per le vacanze non andate di fretta"

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento - Caianello, in considerazione dell'intensificarsi del traffico nel periodo estivo e dei continui incidenti, soprattutto nei pressi dell'area dei lavori sul viadotto Pantano, ha promosso attraverso i propri canali social, un video con cui invita al rispetto delle regole del Codice della Strada. Più volte il comitato ha rimarcato l'importanza dell'avvio dei lavori per il raddoppio lungo la trafficata arteria che da Benevento conduce a Caianello. Opere che dovrebbero essere avviate nel prosismo autunno. Nel frattempo il COmitato resta vigile sulla situazione del cantiere che da mesi è presente tra le uscite di Ponte e Paupisi e spesso ha chiesto ad Anas tempi certi per la fine dei lavori.