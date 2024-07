Stop idrico, associazione consumatori annuncia diffida "Un danno enorme per i cittadini e operatori commerciali"

L’A.N.I.CONS. di Benevento esprime disappunto e solidarietà per il grave disagio creato ai cittadini ed agli operatori commerciali delle zone interessate di Benevento dalla chiusura notturna della fornitura dell’acqua proveniente dal Biferno che si è prolungata anche nella odierna mattinata a dispetto degli annunci di ripristino dell’erogazione dell’acqua da parte della Gesesa Spa, gestore del servizio idrico (che doveva avvenire alle ore 6:00, e poi con successiva comunicazione alle ore 8).

Risulta evidente che il danno provocato ai cittadini di Benevento è enorme anche in considerazione delle elevate temperature e della impossibilità degli esercizi commerciali, in particolare i bar, di poter incominciare la giornata operativamente. L’Ufficio legale dell’Anicons sta preparando un apposita diffida nei confronti della Gesesa Spa per i danni provocati dal predetto disservizio che negli ultimi tempi accade sempre più frequentemente. Non è più tollerabile rinviare la discussione del problema della gestione delle risorse idriche a Benevento in quanto l’acqua è bene primario e necessario sia per la salute dei cittadini quanto per il lavoro dei commercianti.