Asia aderisce a Rete Sud di Utilitalia Per migliorare servizi a cittadini

L’Asia ha aderito alla Rete Sud, promossa da Utilitalia, insieme ad altre sette utilities del Mezzogiorno che hanno deciso di fare squadra per migliorare i servizi offerti ai cittadini ed affrontare congiuntamente le principali sfide operative finanziarie e regolatorie del momento. In sostanza, si tratta di un progetto chiave per il rilancio degli investimenti infrastrutturali nei settori dell’acqua, dell’ambiente, dei rifiuti e dell’energia, che utilizzando un approccio sussidiario, pone le basi per compensare i limiti che derivano da un’eccessiva frammentazione gestionale.

La rete, primo esempio nel Mezzogiorno, funzionerà da centrale di committenza per l'approvvigionamento congiunto di beni e servizi strumentali e favorirà la condivisione di alcune attività e servizi tra i gestori. Le aziende aderenti potranno supportarsi vicendevolmente anche sull’intercettazione di finanziamenti e rapporti con la pubblica amministrazione. Oltre all’Asia hanno aderito a Rete Sud Acquedotto Pugliese (Bari), AMG Energia (Palermo), Asia Napoli, Messinaservizi Bene Comune, Sea Servizi e Ambiente (Campobasso), Snie (Nola) e Sorical (Catanzaro).

“Con questa iniziativa – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini - la Federazione intende fornire un contributo concreto per un maggiore sviluppo dei servizi pubblici al Sud, che soffrono una eccessiva frammentazione e una ancora troppo diffusa presenza di gestioni in economia. Fare rete tra i gestori è un passo importante per rafforzare il sistema delle imprese dei servizi pubblici secondo una logica industriale, un percorso obbligato per migliorare i servizi forniti ai cittadini e per generare impatti positivi sull’occupazione e sull’indotto locale”.

“La partecipazione alla Rete Sud – commenta l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro – consentirà alla nostra Azienda di rafforzare e sviluppare le proprie potenzialità attraverso la collaborazione ed il confronto con altre utilities e la supervisione di Utilitalia. Ringrazio il presidente Bardolino per aver dato vita alla Rete Sud, una buona pratica che consentirà agli associati di crescere ed offrire in tal modo un servizio sempre più qualificato ai cittadini”.