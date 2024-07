Telesina: al via lavori su viadotto Pantano Obiettivo rimuovere il cantiere il 26 luglio, prima cioè dell’esodo estivo

Lungo la strada statale 372 “Telesina” ha preso il via ieri la quarta fase dei lavori sul viadotto ‘Pantano’, tra Paupisi e Ponte, nel beneventano.

In particolare si è proceduto al cosiddetto “ribaltamento del cantiere”, ovvero allo spostamento della corsia chiusa dalla direzione Benevento alla direzione Caianello, con attivazione del senso unico alternato sulla corsia opposta.

Sui circa 700 metri di lunghezza complessiva del viadotto, il cantiere interessa soltanto 200 metri dell’opera per l’esecuzione di lavorazioni che riguarderanno interventi sugli impalcati in cemento armato, la manutenzione di alcuni elementi in calcestruzzo armato, il rifacimento dei cordoli, interventi di regimentazione idraulica e la realizzazione di nuove barriere stradali con nuova pavimentazione e relativi giunti di dilatazione.

Le attività procedono in linea con il programma che prevede l’obiettivo di rimuovere il cantiere il 26 luglio, prima cioè dell’esodo estivo. A seguito di tale periodo, le lavorazioni riprenderanno con lo scopo di eseguire altre due fasi delle attività, per il completamento dell’intero intervento, fissato entro i primi giorni del mese di novembre.