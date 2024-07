La Città di Benevento si candida a Capitale italiana del Libro 2025 Mastella e Tartaglia Polcini: promozione della lettura asse portante delle politiche culturali

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato oggi la candidatura ufficiale della Città di Benevento a Capitale italiana del Libro 2025.

"La candidatura alla procedura di selezione per il conferimento di Capitale italiana del Libro - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore alla Cultura Tartaglia Polcini - non è frutto di una mera ideazione teorica ma raccoglie un lavoro pluriennale sul campo. L'Amministrazione ha posto la promozione della lettura quale asse portante delle politiche culturali e quale leva di sviluppo umano, individuale e collettivo. Da tale direzione nasce il progetto 'Benevento LibrARIA - Alleanze e Reti Intergenerazionali Attive' per la candidatura a Capitale del Libro 2025. L'auspicio è che questo percorso virtuoso possa ottenere ora questo prestigioso riconoscimento".