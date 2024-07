Sindaco Mastella consegna le chiavi del pattinodromo alla società che lo gestirà "Suggella percorso di restituzione alla città di questo gioiellino che ora diventa un polo sportivo"

Il sindaco Clemente Mastella ha consegnato, stamane, al rappresentante di Asd Jolly Skate Giancarlo Parziale le chiavi del pattinodromo 'Miriam Castelluzzo', riqualificato con i fondi del programma Pics.

"La simbolica consegna odierna - spiega il sindaco Mastella - suggella il percorso di restituzione alla città di questo gioiellino che ora diventa un polo sportivo di riferimento nazionale per lo sport rotellistico. La società a cui lo abbiamo affidato in gestione è una realtà consolidata nel panorama sportivo provinciale e siamo sicuri che renderà quest'impianto un motore di eventi sportivi e un centro d'attrazione per il tempo libero e per lo sport all'aperto".

L'Asd Jolly Skate gestirà l'impianto per cinque anni.