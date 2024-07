Approvato il bilancio dell'Asia con un utile di oltre 100mila euro Mastella e Madaro: risultato positivo grazie ad azione di efficientamento procedure amministrative

E’ stato approvato il bilancio di esercizio 2023 dell’Asia che chiude con un utile di esercizio netto di 101mila euro. A comunicarlo sono il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nella qualità di socio unico e l’amministratore della società, Donato Madaro, a margine dell’assemblea che si è tenuta presso la sede amministrativa dell’Azienda.

“E’ un risultato – ha evidenziato Madaro – conseguito attraverso una capillare azione di efficientamento delle procedure amministrative e di spesa senza trascurare, anzi migliorando, il servizio reso ai cittadini”.

“Non posso far altro che apprezzare – ha aggiunto il sindaco Mastella – la gestione Madaro che, insieme al suo team, è riuscito a risollevare le sorti di una società che solo qualche anno fa era in forte perdita, risanandone i conti, procedendo a stabilizzarne l’organico e migliorando le performances aziendali. L’utile con cui si chiude il bilancio di esercizio del 2023 è la riprova di un operato virtuoso”.

Nella stessa seduta è stato anche nominato il collegio sindacale che resterà in carica per i prossimi tre anni. Come quello precedente sarà presieduto da Corrado Rossi, mentre Teresa Marrone e Cosimo Cavalluzzo saranno componenti effettivi. Vincenza Antonietta Giordano e Sergio Maio sono stati indicati quali componenti supplenti.