Campolattaro punta su natura, sport e turismo Per tre giorni il Lago ospiterà gare di canoa con centinaia di atleti

Il Sannio punta su sport, natura e turismo con il lago di Campolattaro. L'invaso, teatro del più grande progetto strategico del Pnrr per il Mezzogiorno, con l’utilizzo delle acque a scopo idropotabile, irriguo ed energetico, ospiterà, infatti dal 12 al 14 luglio gare nazionali con canoisti da tutta Italia che si sfideranno a colpi di pagaia

Il lago di Campolattaro è infatti uno dei luoghi più suggestivi del Sannio in cui la natura è preservata grazie all'Oasi WWF. E grazie all'impegno dell'associazione Canoa vela di Campolataro si concretizza questa tre giorni che porterà nel Sannio circa 600 atleti in gara, per un indotto molto più ampio.

“Un appuntamento realizzato grazie all'impegno dell'associazione ma anche alla sinergia tra istituzioni, puntando sulle potenzialità del territorio – ha dettagliato alla presentazione dell'evento, il sindaco di Campolattaro Simone Paglia -. Già il pacchetto di atleti è imponente, c'è poi da considerare il coinvolgimento delle strutture ricettive dell'intera provincia di Benevento. Inoltre sul territorio proporremo una serie di eventi per animare la tre giorni”.

A ribadire l'importanza dell'appuntamento anche il Presidente della Provincia, Nino Lombardi e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.