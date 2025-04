Violenza a Benevento, Forza Italia "Serve subito un argine" La riflessione di Giulio Tarallo, Giovani Forza Italia

«Ho appreso con profonda amarezza quanto accaduto nella giornata di ieri nella nostra Benevento: prima nel quartiere Mellusi, poi in pieno centro storico, dinanzi all’Arco di Traiano, uno dei simboli più rappresentativi della nostra identità cittadina.

Una città come la nostra, ricca di storia millenaria e bellezza senza tempo, non può e non deve finire sulle pagine di cronaca per episodi di violenza e degrado, soprattutto quando a esserne protagonisti sono ragazzi poco più giovani di me» così Giulio Tarallo, Giovani Forza Italia.



«E allora, una domanda sorge spontanea: Benevento è davvero una delle città più sicure d’Italia, come spesso ci raccontano le classifiche?

Da studente fuori sede ho sempre parlato con orgoglio della mia città, raccontandola agli amici come un’isola felice, ricca di cultura, accoglienza e bellezza. Oggi, però, quella narrazione comincia a incrinarsi, ed è doveroso porsi qualche interrogativo.

Benevento è la città che mi ha visto crescere. E per questo ho sempre cercato, nel mio piccolo, di restituire ciò che mi ha dato, promuovendo iniziative culturali e sociali rivolte proprio ai più giovani. Perché sono convinto che ogni ragazzo debba sentirsi parte attiva della propria comunità e contribuire al suo sviluppo – non arricchire, invece, le pagine di cronaca nera.

È evidente che il problema non riguarda solo la nostra città. In tutta Italia assistiamo, sempre più spesso, a episodi di disagio e devianza giovanile. Giovani che intraprendono strade sbagliate, pregiudicando il loro futuro e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese. Ma tra qualche anno proprio noi saremo chiamati a prendere le redini della nostra Città e del nostro Paese e per questo si rende necessario un cambio di passo da parte di tutti. Noi giovani dovremmo cominciare ad avere maggiore rispetto, attenzione per noi stessi, per gli altri e per i luoghi in cui viviamo. Facciamo in modo che si torni a parlare di Benevento per la sua storia, la sua cultura, le sue eccellenze – e non per atti che ne deturpano l’immagine».