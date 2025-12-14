Serie C / Diretta Benevento-Giugliano 2-0, doppietta di Simonetti LIVE La testuale del match tra i giallorossi di Floro Flores e i tigrotti allenati da Capuano

Il Benevento affronta il Giugliano per la diciottesima giornata del campionato di Serie C. I giallorossi sono a caccia dei tre punti per dare continuità ai successi con Salernitana e Cavese, contro i tigrotti allenati da Capuano che sono reduci da cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.

27' - Il Benevento si gioca l'FVS perché chiede il fallo da ultimo uomo di Forciniti

27' - Ammonito Forciniti per fallo su Prisco

23' - Raddoppio giallorosso! Bella palla di Lamesta per Tumminello che stoppa e crossa per Simonetti: il calciatore giallorosso segna con una conclusione al volo

19' - Sponda di Simonetti per Manconi che va alla conclusione, ma viene murato da Milan

18' - Conclusione di Oliveira che va in curva

9' - GOOOL DEL BENEVENTO! Cross di Pierozzi dalla destra, ci arriva Simonetti che insacca alle spalle di Bolletta

4' - Partenza subito intraprendente dei giallorossi

1' - Comincia Benevento-Giugliano

Benevento-Giugliano 2-0, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Tumminello. A disp.: Esposito, D'Alessio, Rillo, Sena, Mehic, Viscardi, Carfora, Borghini, Romano, Cantisani, Mignani, Tsingaras, Talia, Della Morte. All.: Floro Flores

GIUGLIANO (3-5-2): Bolletta; Laezza, Del Fabro, Caldore; Milan, Prezioso, De Rosa, Forciniti, Vaglica; Nepi, Prado. A disp.: Russo, La Rocca, Borello, Njambe, Esposito, De Francesco, Minei, Acampa, Peluso. All.: Capuano

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila. Assistenti: Cecchi di Roma 1 e Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale: Tropiano di Bari. Operatore FVS: Aletta di Avellino

Marcatore: 9'pt e 23'pt Simonetti