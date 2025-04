Episodi di violenza in città, il sindaco Mastella: "Epidemia va bloccata" "Folle disperdere patrimonio di vivibilità: complimenti a forze dell'ordine"

"Sono preoccupato e sinceramente amareggiato per i gravi episodi di cronaca che si sono registrati nel week end in città. Aumenta il magone, la circostanza che siano la spia di un disagio giovanile che sempre più spesso sfocia in violenza. E' un' epidemia. Ma sebbene sia impossibile azzerare il virus, esso va contrastato e combattuto in ogni modo", è quanto sottolinea il sindaco di Benevento Clemente Mastella, commentando gli episodi di violenza accaduti nel centro cittadino nelle scorse ore. "Il vaccino contro il morbo della devianza giovanile è un patto educativo, un'alleanza del Noi: famglie, istituzioni e scuola debbono stare in campo per contrastare la cultura dell'odio, virtuale e reale e educare ad una cittadinanza consapevole. Benevento non è l'Eldorado, né l'isola felice, non c'è immunità se il virus si propaga: ma abbiamo nel patrimonio genetico, un surplus di sicurezza urbana e vivibilità che è certificato da numerosi dati statistici. Disperdere questa preziosa eredità sociale e culturale sarebbe folle", prosegue il Sindaco della Città. "I ringraziamenti e i complimenti alle Forze dell'Ordine: l'arresto per tentato omicidio di un giovane, sospettato gravemente dell'accoltellamento al viale Mellusi a poche ore dal fatto, mostra efficienza investigativa e testimonia che l'impunità è un' illusione pericolosa e che la strada della violenza porta al dolore delle vittime, ma costa caro anche ai carnefici: ai giovani della città dico di pensarci bene prima di rovinarsi la vita con bravate o peggio reati", conclude Clemente Mastella.