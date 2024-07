Ospedale Sant'Agata: De Luca dia spiegazioni ai sanniti e a Mattarella Il deputato di Forza Italia Francesco Rubano torna ad incalzare il presidente della Regione

Torna alla carica sulla questione dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti il deputato sannita di Forza Italia Francesco Maria Rubano. Il parlamentare incalza il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiedendo spiegazioni sulla mancata attuazione del decreto '41 del 2019 che porta la firma del Governatore e che garantisce la piena operatività alla struttura sanitaria caudina. L'ospedale invece, come si ricorderà, ha subito un sostanziale depotenziamento e, nelle ultime settimane, un ulteriore colpo: la chiusura del pronto soccorso nelle ore notturne.

L'intervento per le urgenze, infatti, per carenza di medici è garantito esclusivamente dalle 8 alle 18. Una disposizione che preoccupa i cittadini che hanno messo in campo numerose proteste.

E dunque Rubano incalza: “Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha investito della questione del blocco dei fondi sviluppo e coesione destinati alla regione Campania il presidente della Repubblica Mattarella, annunciandolo in pompa magna durante un incontro con i sindaci. Il presidente De Luca non è nuovo a sortite di questo genere, ovvero ad alzare il tiro e ‘fare ammuina’ per nascondere il proprio lassismo e le proprie mancanze gravissime. Al presidente De Luca chiediamo come mai, ancora oggi, non ha attuato il Decreto 41 – 19, che sta portando letteralmente al collasso la sanità campana, con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini campani e sanniti. Invece di lamentarsi, arte in cui raggiunge livelli sublimi, spieghi al presidente Mattarella e ai cittadini le ragioni inaccettabili di questo ritardo”.