Mastella: "Città Spettacolo si farà. Vedremo come ma ci sarà..." "A causa dei fondi Fsc che non arrivano e i rincari artisti. Comune e Fondazione sono al lavoro"

“Città spettacolo si farà comunque. Ci siamo dati da fare, abbiamo destinato una cifra come Comune e si farà comunque”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella sulla difficoltà di reperire finanziamenti per Città Spettacolo 2024 a causa della carenza di fondi a causa della mancata erogazione dei fondi Fsc per la Regione Campania come anticipato ieri da Ottopagine.it. Particolare questo (LEGGI ALTRO ARTICOLO) che inevitabilmente si ripercuote sugli eventi culturali.

Il piano B esiste ha assicurato il primo cittadino e ribadito anche ieri dal direttore Renato Giordano. “Vedremo come fare e con quali fondi. Ho parlato con De Luca e sembra esserci la possibilità di reperire alcuni fondi residui”.

Non solo il mancato arrivo del piano di sviluppo e coesione ma anche i rincari degli artisti ha rimarcato Mastella: “L’anno scorso un noto cantante venne a Benevento per 90mila euro, quest’anno ne avrebbe pretesi eventualmente 300mila per esibirsi. Non c’è nessun cantante che scende al di sotto dei 130mila euro, è una cosa incredibile” ha chiosato il rimo cittadino che poi rassicura: “Città Spettacolo si farà comunque. Il direttore Giordano, il presidente della Fondazione Picucci e l'aassessore Tartaglia Polcini sono al lavoro e a breve faremo il punto della situazione”.