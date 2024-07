Nasce lo sportello contro le discriminazioni di Flaica Cub Benevento Assistenza contro discriminazioni LGBTQIA+, contro violenza di genere, discriminazioni razziali

Flaica Cub Benevento presenta lo sportello contro le discriminazioni. L'appuntamento di presentazione si terrà venerdì 19 luglio ore 10.30 presso la sede CUB di Benevento sita in Via G. Vitelli 90, 1mo piano, per la presentazione dello sportello contro le discriminazioni. Si tratta del primo sportello nazionale aperto per dare assistenza contro le discriminazioni LGBTQIA+, contro la violenza di genere, contro le discriminazioni razziali, culturali, religiose e altre.

Nell'occasione sarà presentato lo sportello e il progetto contro la violenza di genere. Un comportamento che purtroppo e sempre più diffuso e presente nella nostra società, che non può e non sarà mai tollerato da chi come noi lotta ogni giorno per la difesa dei diritti dei più deboli. Purtroppo Benevento e provincia sempre più spesso

finiscono nella ribalta nazionale per atti di violenza di genere.

Da qui nasce l'idea di dare voce e assistenza a tutti quelli che oggi vengono emarginati, discriminati e sono vittime di una cultura violenta che non appartiene e non dovrà mai appartenere ad una provincia come la nostra.

Alla presentazione saranno Presenti il Segretario Nazionale della CUB Marcelo Amendola, Il segretario Provinciale della FLAICA Renato Siciliano, Stefania Vernacchio e Gianna Petroccia della FLAICA CUB Benevento.

FLAICA CUB Benevento.