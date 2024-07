Benevento: un importante evento dopo l'ok dell'Unesco per l'Appia La città si prepara al secondo riconoscimento, che arriverà in una cerimonia in India

Benevento ospiterà un importante evento subito dopo il riconoscimento dell'Appia Antica a patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco.

Lo anticipa, a margine di un incontro in programma questa mattina a Palazzo Mosti, l'assessore alla Cultura del Comune, Antonella Tartaglia Polcini.

Fervono i preparativi, dunque, in vista del riconoscimento che renderà Benevento la città dei due patrimoni Unesco, dopo l'ok incassato per la Chiesa di Santa Sofia dal 25 giugno 2011 nell'ambito del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

L'ufficialità, infatti, arriverà nella cerimonia in programma a New Delhi tra qualche giorno e precisamente il venticinque e ventisei luglio.

“Benevento all'indomani del riconoscimento formale - ha chiarito Tartaglia Polcini - riserva una sorpresa in prospettiva corale con le istituzioni coinvolte a vario titolo in questa avventura, perchè sarà sede, in anteprima nazionale, di un evento importante che farà da corollario ma anche da premessa di sviluppo di ulteriori azioni”.

E poi aggiunge “Subito dopo l'ufficialità ci saranno iniziative in una prospettiva di coordinamento e di condivisione piena di tutte le finalità e i valori che questo riconoscimento comporta per i territori, per la popolazione, per chi amministra ma, soprattutto, per chi vive quotidianamente la bellezza di questa realtà di valenza universale”.