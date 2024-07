Lutto e dolore a Vitulano per i funerali del vicesindaco Daniela De Maria Nel pomeriggio i funerali con il gonfalone del Comune e la proclamazione del lutto cittadino

Centinaia e centinaia le persone che questo pomeriggio a Vitulano hanno voluto rendere l'ultimo saluto a Daniela De Maria, vicesindaco del centro della Valle Vitulanse scomparsa prematuramente gettando nello sconforto la famiglia (Rillo – De Maria) e l'intera comunità. Il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa della sua Vice che da anni lo affiancava.

I funerali sono stati officiati nella Basilica della Santissima Annunziata di Vitulano dove tante sono state le testimonianze di affetto per una donna brillante sia nella vita familiare che politica e lavorativa.

Ed era stato proprio il sindaco Scarinzi ad annunciare ai suoi concittadini la tristissima notizia della scomparsa di Daniela con un affettuoso post sulle pagine social.

“Daniela non è più. Non doveva andare così. Eri un inno alla vita. Tutta spesa per i tuoi affetti, il tuo lavoro, i tuoi luoghi. La tua intelligenza elegante, il tuo garbo superavano addirittura la bellezza che era notevole. Perdiamo un’amica, il nostro vicesindaco e un fiore di quelli rari che sbocciano nelle nostre montagne. Siamo vicini a Enzo, ai genitori, alle sorelle e al fratello. Continuerai a vivere nelle tue opere e nei nostri pensieri”.

Per i funerali il primo cittadino aveva poi disposto il lutto cittadino e la partecipazione dell’amministrazione comunale alle esequie con il gonfalone e l’esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz’asta”.