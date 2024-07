Ente Idrico Campano, Comitato esecutivo approva documento di programmazione Mascolo: impegnati costantemente per dare seguito ai progetti e agli interventi strategici

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato oggi dal Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, in linea con gli obiettivi strategici per dare continuità all’intenso e proficuo lavoro intrapreso per realizzare progetti di grande rilievo e intercettare le risorse economiche per gli interventi mirati al potenziamento delle infrastrutture, alla tutela della risorsa idrica e al recupero ambientale. Con l’approvazione del DUP, avvenuta entro i termini stabiliti, l’Ente Idrico Campano si dota dello strumento che racchiude le linee programmatiche e permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Il Comitato Esecutivo, inoltre, ha dato l’ok all’approvazione del progetto definitivo per l’impianto di depurazione in località Cretarossa a Benevento e ha approvato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il Codice di comportamento dei dipendenti.

“L’Ente Idrico Campano è impegnato costantemente per dare seguito ai progetti e agli interventi strategici che stanno contribuendo al recupero e allo sviluppo dei nostri territori e che sono parte integrante del Documento Unico di Programmazione. - sottolinea Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano - La nostra attività va avanti senza sosta con l’obiettivo di garantire un progressivo miglioramento della qualità della vita dei cittadini e di costruire prospettive rosee per le generazioni future”.