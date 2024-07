Ceppaloni, dal 31 luglio al 3 agosto la XLI edizione della Porziuncola Ottimo cibo, tanta buona musica popolare e allestimenti sempre più curati

Il conto alla rovescia è giunto agli sgoccioli. Ceppaloni, piccolo centro a 10 km da Benevento, si prepara ad ospitare tanti turisti in occasione della XLI edizione della Porziuncola, Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato, è in programma da mercoledì 31 luglio a sabato 3 agosto e negli ultimi anni si è attestato come uno dei più attesi dell’estate sannita.

Ottimo cibo, tanta buona musica popolare e allestimenti sempre più curati e affascinanti che rendono unica l’esperienza della Porziuncola. La Pro Loco mette in campo tanti volontari che stanno già lavorando da diversi giorni per la realizzazione dell’evento. Il programma prevede quattro serate con concerti di musica popolare, scelti dal direttore artistico Luigi Blaso, assolutamente da non perdere.

Mercoledì 31 si parte con il premio “Cippofest” ai Ciur e Papagn, a seguire il concerto degli Ars Nova Napoli E Bagarija con Irene Scarpato e Simona Boo.

Giovedì spazio ai grandi nomi della musica popolare campana come i PietrArsa e Mimmo Maglionico con la partecipazione di Giovanni Mauriello.

Venerdì 2 agosto ci sarà il concerto dei Taranta 3, mentre sabato il gran finale con gli Sfessania e l’attesissimo Carlo Faiello.

In tutte e quattro le sere della Porziuncola sarà disponibile il servizio navetta gratuito.