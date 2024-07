Via Appia patrimonio Unesco. Lombardi: "Traguardo importante e storico" Il presidente della Provincia: "Ora al lavoro per Museo Egizio, sarà altro straordinario traguardo"

«La Via Appia, Regina viarum” è nel Patrimonio Mondiale Unesco. Ne siamo orgogliosi e lieti: la straordinaria opera di ingegneria civile di Appio Claudio Cieco di duemilatrecento anni or sono da Roma a Brindisi è infatti, oltre ad essere per l'ideatore un asse politico-strategico fondamentale, è stato nel corso dei secoli anche uno straordinario contenitore e giacimento culturale".

Così il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha commentato la notizia proveniente da Nuova Delhi, sull’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco della “Via Appia Regina viarum” da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

"Per il Sannio, che è attraversato trasversalmente per decine di chilometri da questa strada sulla via più breve tra il Terreno e l’Adriatico, ebbene si può dire che la Via Appia è il Sannio e il Sannio è la Via Appia. E’ infatti lungo quel tracciato - ha rimarcato il presidente Lombardi -, con il quale Appio Claudio Cieco voleva avvicinare Roma alla Magna Grecia attraversando la Valle Caudina, come canta Quinto Orazio Flacco nel suo meraviglioso resoconto di viaggio, si sono svolti e determinati eventi epocali.

E’ lungo quel percorso che, a Benevento, l’Imperatore romano Domiziano volle ampliare il Tempio della Dea Iside e che si combattè la battaglia di Manfredi di Svevia contro Carlo d’Angiò del 1266 cantata da Dante nel “Purgatorio”.

La Via Appia costituisce il tratto fondante della identità storica, artistica culturale del nostro territorio e, pertanto, partecipammo con entusiasmo e piena condivisione all’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali per conseguire questo risultato: il 10 gennaio 2023 firmammo il Protocollo d’intesa denominato «Appia Regina Viarum» con i rappresentanti dello steso Ministero, delle Regioni e di tutti gli enti locali territoriali attraversati dal tracciato originario.

Va riconosciuto il merito del Ministero dei Beni Culturali e dello stesso Ministro Gennaro Sangiuliano e delle strutture da lui dirette, così come quello degli insigni studiosi, intellettuali, uomini di cultura, giornalisti e dei tanti semplici, ma splendidi cittadini, animati da alto senso civico, che hanno voluto e sostenuto questa Candidatura nel corso degli anni: a tutti loro il grazie sentito e convinto da parte mia e della Provincia di Benevento tutta.

Celebreremo lunedì prossimo alle ore 11, questo splendido riconoscimento al Museo del Sannio nel Chiostro di Santa di Benevento – Patrimonio Unesco del sito seriale dei Longobardi con la mostra fotografica già programmata sulla “Via Appia Regina viarum” d'intesa con il Comune di Benevento e la nostra Società Sannio Europa, e curata dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della

Cultura.

Lavoreremo - ha poi concluso il presidente della provincia - ancora di più e con più convinzione per cogliere un altro straordinario traguardo, che abbiamo da tempo programmato per il nostro patrimonio culturale la Fondazione del Museo Egizia di Benevento con lo stesso Ministro Sangiuliano, la Regione Campania con il Presidente Vincenzo De Luca, il Comune di Benevento con il Sindaco Clemente Mastella e la Fondazione Museo Egizio di Torino con la presidente Evelina Christillin e il direttore Christian Greco».