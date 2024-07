Referendum abrogativo contro Autonomia differenziata, Uil Fpl in campo Raccolte numerose firme. De Luca: una legge scellerata da abolire per il bene del Sud e del Paese

Tra i primi a firmare per il referendum contro l'autonomia differenziata è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ieri mattina, al gazebo della Uil Fpl del Sannio a piazza Risorgimento. A seguire, decine e decine di cittadini hanno espresso con firma e documento di riconoscimento, il proprio sì affinchè si indica il referendum abrogativo. Presente a piazza Risorgimento, angolo via Perasso, il Segretario provinciale Giovanni De Luca che ha rimarcato l'importanza di firmare per avviare l'iter “per bloccare questa legge scellerata che andrà ad aggravare una situazione già difficile che interessa sanità, istruzione e trasporti. Non arriveranno più soldi al Sud. Si accentuerà la differenza tra il Nord e il resto del Paese. La Uil Fpl in tutte le città d'Italia è scesa in campo e nelle prossime settimane, anche la Uil nazionale e con la Cgil metteranno in campo ulteriori iniziative. Questa è una legge che va abrogata”.

A Benevento presente anche Luigi Simeone, Segretario Uil Cst Benevento – Avellino che ha rimarcato l'importanza di raccogliere le firme.