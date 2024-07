Conservatorio: saranno attivati 30 tirocini nell'ambito del programma Gol Parte un'importante iniziativa volta a promuovere l'inclusione sociale e l'occupabilità

Presso il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento è stata attivata un'importante iniziativa volta a promuovere l'inclusione sociale e l'occupabilità.

Lo annunciano il presidente Caterina Meglio ed il direttore del Conservatorio di musica "Nicola Sala" di Benevento chiarendo che grazie a una collaborazione con Projenia Società Cooperativa Sociale, saranno attivati 30 tirocini inclusivi nell'ambito del Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questa iniziativa si rivolge a persone in difficoltà economica e sociale, tra cui disoccupati, giovani NEET, donne svantaggiate, persone con disabilità e lavoratori maturi. I beneficiari avranno l'opportunità di partecipare a un percorso di formazione e inserimento/reinserimento lavorativo della durata di 12 mesi, con un'indennità mensile di € 500.

Il progetto si inserisce nella Missione 5 del PNRR, che mira all'inclusione e alla coesione sociale, offrendo un supporto concreto per superare le barriere occupazionali e sociali. La selezione dei candidati avverrà in modo trasparente e meritocratico, con un'attenzione particolare alle persone con maggiore bisogno di supporto.

Una collaborazione fruttuosa

Il Conservatorio "N. Sala" e Projenia Società Cooperativa Sociale lavorano fianco a fianco per garantire un ambiente formativo di alta qualità, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di favorire l'autonomia delle persone. Questa collaborazione rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra enti pubblici e privati, finalizzato a creare opportunità di crescita personale e professionale.

Le candidature sono aperte fino al 30 agosto 2024, attraverso la piattaforma CLICLAVOROCAMPANIA. I candidati interessati possono accedere con il proprio SPID, compilare il CV online e selezionare le posizioni disponibili presso il Conservatorio "N.Sala". Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Conservatorio "N.Sala" tramite email all'indirizzo protocollo@conservatorio.bn.it .