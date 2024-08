Vecchio nominato comandante della Polizia Municipale, il plauso della Uil Fpl De Luca e Cimino: "Compiacimento per il prestigioso incarico"

La Segreteria territoriale Uil Fpl di Benevento, la Segreteria aziendale Uil Fpl del Comune di Benevento, con il Segretario provinciale Giovanni De Luca e con il rappresentante Uil Fpl in seno al Corpo di Polizia Municipale del capoluogo sannita, Sabatino Cimino (nella foto a sinistra con il neo comandante), si compiacciono con il Tenente Giuseppe Vecchio, 36 anni, da tre e mezzo in forza lavoro a Benevento, nominato dal sindaco Mastella nuovo Comandante della Polizia Municipale di Benevento.

“Esprimo vivo compiacimento per il nuovo e prestigioso incarico ricevuto dal tenente Vecchio. Come Uil Fpl – aggiungono De Luca, Cimino e la Segreteria aziendale Uil Fpl del Comune di Benevento - auguriamo al nuovo Comandante un buon lavoro a servizio della collettività e dell'intero territorio di Benevento".