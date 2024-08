Scalo merci, Anzalone FiltCgil: sinergia premiata ma guai ad abbassare guardia "Primo passo importante, ora l'avvio dei cantieri"

"Un primo importante passo avanti, ma guai ad abbassare la guardia. Con l'assegnazione dei 30 milioni destinati allo scalo merci di Ponte Valentino dal FSC e con gli altri 120 milioni per la Valle Ufita tramite il FESR possiamo affermare che l'opera denominata PLUS (Piattaforma Logistica Ufita-Sannio) sta iniziando, finalmente, a vedere la luce in fondo al tunnel".

Così Giuseppe Anzalone, Segretario generale FiltCgil AV-BN commenta l'assegnazione di 30 milioni di euro dai fondi di coesione per la realizzazione dello scalo merci a Ponte Valentino in zona Asi.

"Bene ha fatto chi ha richiamato il lavoro di sinergia portato avanti in questi anni. La FiltCgil AV-BN, da tempo, ribadisce l'importanza di tale aspetto politico-istituzionale a difesa del territorio. Con l'arrivo della linea ferroviaria AV/AC, che attraverserà i nostri territori, bisognava fare squadra, facendosi trovare pronti all'opportunità di sviluppo che opere infrastrutturali come l'alta velocità alta capacità potessero creare nell'Irpinia e nel Sannio.

Ora tocca solo aspettare l'avvio dei cantieri, per brindare insieme ad una vera riduzione dei tempi di spostamento, garantire il giusto incremento della movimentazione delle merci tra i due mari grazie ad una grande infrastruttura a sostegno dell'economia delle aree interne della Campania e di tutto il Mezzogiorno".