Benevento set di un film sulle streghe Una produzione internazionale distribuita da Netflix e Hbo

Si intitola “Darkside Witches II, la black witch di Benevento” il film che sarà girato nel Sannio sul tema dell'antica leggenda che caratterizza la città.

Sceglie Benevento, terra di streghe, la produzione internazionale per l'horror, sequel del lavoro firmato dal regista francese Gerard Diefenthal nel 2015.

E nel fine settimana appena trascorso, il regista e il produttore esecutivo Guido Costante, accompagnati dal Presidente della Commissione cultura del comune di Benevento, Mara Franzese, hanno effettuato un sopralluogo in città per scegliere le location del film che sarà distribuito da Netflix e Hbo e le cui riprese cominceranno nel prossimo autunno.

Un lavoro che conta su un cast ben nutrito che probabilmente si arricchirà della presenza di una star hollywoodiana

“Non abbiamo ancora chiuso – dice Diefenthal – ma il cast conta tra gli altri Nick Gomez, Robert Cavanah e Karolína Krézlová”.

Sei settimane di lavoro nel capoluogo sannita utilizzando i suoi spazi unici e infatti la produzione ha visitato la Rocca dei Rettori, l'Hortus Conclusus e scendendo lungo corso Garibaldi l'antico quartiere medievale del Triggio senza saltare una visita al museo delle streghe di via San Gaetano.

“Benevento è la città delle streghe – aggiunge ancora il regista – ma ha anche spazi perfetti e si presta ad accogliere il lavoro”.

E sul film anticipa “E' atteso dai fan e dai distributori perché le streghe hanno molti fan”.

“Benevento è caratterizzata da questa storia – spiega poi il produttore Guido Costante – che credo possa rappresentare il futuro della città. Ci sono infatti tanti curiosi delle streghe che non erano per nulla cattive, anzi avevano qualità taumaturgiche ma dalla chiesa erano considerate diaboliche”.