Nicola Fallarino collaboratore di giustizia, la madre prende le distanze Benevento. Giuliana De Nunzio: nessuna adesione vi sarà a programma di protezione

Ieri la notizia di Ottopagine sulla decisione di collaborare con la giustizia da parte di Nicola Fallarino, 41 anni, di Benevento, oggi la lettera della madre - "Un vostro articolo - scrive Giuliana De Nunzio - riporta la notizia della collaborazione con la giustizia di mio figlio Fallarino Nicola". Al riguardo - continua - "la sottoscritta dichiara pubblicamente di prendere, unitamente agli altri propri familiari, le distanze da tale scelta".

De Nunzio fa presente di "non avere più rapporti con Nicola da quando era detenuto al 41 bis a Sassari circa un anno fa". E ancora: "Nè la sottoscritta nè altri familiari hanno condiviso tale scelta, non vi è stata nè vi sarà adesione ad alcun programma di protezione, non vi è stato alcun allontantamento dal territiorio di Benevento".

.La conclusione: "Chiediamo il rispetto di questa nostra decisione attraverso l'attenta distinzione della nostra posizione rispetto a quella di mio figlio in ogni articolo di stampa sull'argomento, riservandoci fin d'ora in caso contrario di adire tutte le competenti sedi giudiziarie per la tutela dei nostri diritti".