Si aggrava la crisi idrica: serbatoi sotto la soglia critica Chiusure dalle 22 anche per Ponticelli

Serbatoi “Gesuiti”e “San Vito” sotto la soglia critica, si aggrava la crisi idrica a Benevento.

E dunque Gesesa comunica che il livello dei serbatoi “Gesuiti”e “San Vito”, nonostante le chiusure notturne in corso, si mantiene al di sotto della soglia critica, non assicurando, pertanto, nemmeno il compenso giornaliero. Tutto questo, oltre che per la nota crisi idrica delle sorgenti molisane, continua a verificarsi anche a causa di consumi che restano decisamente al di fuori dell’ordinario. Le campagne di sensibilizzazione di Gesesa e le diverse ordinanze sindacali non hanno prodotto effetti significativi, in termini di risparmio, sul consumo idrico complessivo che continua a mantenere livelli elevatissimi.

Pertanto, continua ad essere indispensabile aggiungere, alle chiusure ed alle zone già comunicate con programma fino al 13 agosto, per domani notte 7 agosto, la sospensione dell'erogazione idrica anche alle zone del distretto di Ponticelli dalle ore 22.00 del 7 agosto alle ore 05.30 del mattino seguente 8 agosto.

Di seguito le zone del Distretto Ponticelli interessate dall’interruzione: quartiere Capodimonte (via dei Dauni, via Nicola Ciletti, via Liborio Pizzella, via Filippo Palizzi, via Nicola Boraglia, via Antonio Navarra, via Carlo Labruzzi, via Cesare Beccaria, via Raffele Viviani, via Croce Rossa, via Cupa del Gesù. parte di via Città Spettacolo, via San Giuseppe Moscati); contrada Fontana Margiacca, contrada Coluonni, contrada Saglieta e zona ASI.

GESESA ancora una volta si scusa per i disagi arrecati, indipendenti dalla sua volontà, e garantisce, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare e per garantire la più efficiente erogazione della risorsa idrica. Si rappresenta inoltre che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte. Pertanto, per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e/o Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa. Inoltre è possibile ricevere gli avvisi sul proprio cellullare anche attraverso i canali Telegram e Wath App di Gesesa Informa.