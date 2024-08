Termovalorizzatore di Acerra fermo: "Possibili disservizi anche a Benevento" Asia: "Potrebbero verificarsi ritardi, visti anche i rallentamenti dello stir di Tufino"

L’Asia comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei ritardi nei servizi di gestione dei rifiuti indipendenti dalla propria volontà e legati al blocco del termovalorizzatore di Acerra.

L’arresto di quest’ultimo impianto causerà delle ripercussioni a catena sull’intero ciclo di raccolta in Campania per via dello stress a cui saranno sottoposti tutti gli Stir funzionanti che dovranno garantire lo stoccaggio nelle loro aree dei rifiuti provenienti da tutti i Comuni.

Ciò potrebbe ripercuotersi, dunque, anche sulla regolarità del servizio erogato dall’Asia, che opera in un regime di precarietà dopo la chiusura dell’impianto di Casalduni, e che dovrà fare i conti con il probabile rallentamento delle attività dello Stir di Tufino dove attualmente conferisce i rifiuti indifferenziati raccolti in città.

Per evitare disagi ai cittadini e garantire una raccolta celere, considerando anche l’ondata di calore che sta insistendo sulla città, l’Azienda ha già allertato l’impianto di Caserta nella eventualità che Tufino non abbia capienza. L’Asia si scusa con gli utenti per eventuali disservizi e raccomanda di rispettare orari e giorni di conferimento dei vari rifiuti e di provare a limitare quanto più possibile la produzione della frazione indifferenziata.