Frana Torrecuso: dal 14 agosto al 30 novembre doppio senso di marcia sulla SS87 Questa mattina riunione in Prefettura

Si è tenuta oggi, presso il salone di rappresentanza della Prefettura, una riunione tecnica per valutare il ripristino del doppio senso di marcia sulla SS87, nel tratto interessato dal movimento franoso nel territorio del Comune di Torrecuso.

All’incontro hanno partecipato il Comune di Torrecuso, l’Unisannio, il Genio Civile di Benevento, l’Anas, l’Autorità di Bacino, la Sezione Polizia Stradale di Benevento e la Provincia di Benevento.

La richiesta di ripristino del doppio senso di marcia sull’arteria in argomento è seguita ai lavori di manutenzione delle opere provvisionali, presenti nell’area interessata dal movimento franoso, finanziate dalla Regione Campania – DG Lavori Pubblici e Protezione Civile e realizzate dal Comune di Torrecuso.

Tale attività, come concordato nel corso della precedente riunione, ha rappresentato un adempimento preliminare ai fini della formulazione del parere da parte degli organi tecnici intervenuti.

L’ulteriore impegno assunto dal Comune di Torrecuso, unitamente ai Comuni limitrofi – Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Campolattaro, Sassinoro, Santa Croce e Morcone – riguarda il monitoraggio del corpo di frana in caso di eventi atmosferici avversi.

I citati Comuni, avvalendosi di personale anche volontario, garantiranno il monitoraggio da remoto, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza dell’Unisannio, nelle ipotesi di allerta previsionale di colore giallo, diramata dalla Regione Campania, allorquando il territorio sia interessato da precipitazioni, e in loco in caso di allerta previsionale di colore arancione o rosso, indipendentemente dai

fenomeni in atto.

Le suddette iniziative consentiranno, secondo il parere formalizzato dagli organi tecnici intervenuti, il ripristino in sicurezza della viabilità sull’arteria già a partire dai prossimi giorni.

In particolare, attesa l’esigenza di procedere con gli adempimenti propedeutici, quali l’emissione dell’ordinanza di riapertura e lo spostamento dei new jersey attualmente presenti, il doppio senso di marcia dovrebbe essere ripristinato dal 14 agosto fino al 30 novembre, salvo che nelle more intervenga una diversa valutazione.

La sinergia interistituzionale ha consentito, in tempi relativamente rapidi, il ripristino a pieno regime dell’infrastruttura in un periodo, quale quello estivo e in prossimità di ferragosto, caratterizzato da un intenso traffico veicolare sulla SS87.

Le parti si sono riaggiornate al fine di discutere eventuali ed ulteriori misure per il ripristino in sicurezza del doppio senso di marcia anche nel periodo successivo al 30 novembre, nelle more della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell’area di frana.