Festa del Grano a Foglianise: Veneto, Giubileo e Padre Isaia protagonisti La tradizionale sfilata in onore di San Rocco

E' stato il Veneto protagonista alla tradizionale sfilata dei carri 2024 per la festa del grano a Foglianise organizzata da decenni in onore di San Rocco.

Un'arte che si tramanda da generazioni con i minuziosi intrecci e arabeschi dorati che formano i carri a tema e che anche quest'anno hanno sfilato per le vie del paese.

Fili di grano, esili ma vitali per il nutrimento che forniscono, si intrecciano con le storie secolari dei tanti foglianesari che, nel corso degli anni, hanno contribuito a trasformare una primigenia espressione devozionale in un’arte riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Per il 2024, il Veneto protagonista. “Una regione di singolare bellezza – hanno sottolienato gli organizzatori -, che conserva un paesaggio unico, dalle Dolomiti al mare di Jesolo, oltre che un immenso patrimonio artistico e storico, con città eleganti come Venezia e Verona. Queste meraviglie d’Italia saranno presentate sotto una luce nuova e ineguagliabile: quella dell'oro del grano di Foglianise”.

Tra i carri realizzati dai “Maestri del Grano” anche l’icona in paglia del nostro concittadino, il Servo di Dio Fr. Isaia Columbro da Foglianise, dichiarato Venerabile da Papa Francesco, “per il quale auspichiamo possa essere presto elevato agli onori degli altari”.

Ed ancora ha sfilato il carro dedicati al prossimo Giubileo del 2025 che vedrà pellegrini di tutto il mondo, come lo fu San Rocco, giungere a Roma per varcare la Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Il carro raffigurante il logo ufficiale del Giubileo sarà donato a Papa Francesco.

“Abbiamo omaggiato la regione Veneto con le principali bellezze di quei luoghi come le gondole, il balcone di Romeo e Giulietta, i vini, il leone di piazza San Marco” ha rimarcato il sindaco di Foglianise Giovanni Mastrocinque.